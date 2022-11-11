Каррагер вновь подшутил над Невиллом, вспомнив, как Роналду не пожал ему руку

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер подколол экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилла на фоне того, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду не пожал ему руку.

На одной из передач Невилл начал говорить: «Знаете, на что я действительно надеюсь, что Криштиану Роналду...»

В этот момент его прервал Каррагер фразой: «Пожмёт тебе руку?» — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Напомним, на разминке перед матчем 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0) Роналду подбежал поприветствовать экс-нападающего «МЮ» Луи Саа и бывшего полузащитника сборной Англии Джейми Реднаппа, проигнорировав при этом Невилла. Ранее Невилл заявил, что «Манчестер Юнайтед» выглядит лучше, когда Роналду нет на поле.

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