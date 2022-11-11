«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Вулверхэмптон» — «Джиллингем»;

«Саутгемптон» — «Линкольн Сити»;

«Блэкберн» — «Ноттингем Форест»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут»;

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»;

«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»;

«МК Донс» — «Лестер Сити»;

«Чарльтон Атлетик» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Матчи 1/8 финала начнутся 19 декабря.

Действующим победителем турнира является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлого сезона одержал победу над «Челси» в серии послематчевых пенальти.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке лиги является «Ливерпуль», который выигрывал этот турнир девять раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Сити» (восемь побед). Следом идут «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Челси», у которых в активе по пять побед.