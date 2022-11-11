«Алания» посетила строительство стадиона во Владикавказе

Футболисты и тренеры лидирующей в Мелбет Первой лиге «Алании» в полном составе посетили стадион «Спартак» во Владикавказе, который проходит процесс реконструкции, а по факту – возводится практически заново. Соответствующее видео владикавказский клуб опубликовал на своём официальном YouTube-канале.

На данном этапе строители приступили к возведению наклонных плит, которые формируют второй и третий сектора восточной трибуны. Также возводятся вертикальные конструкции четвёртого и шестого секторов этой же трибуны и завершается армирование плит фундамента крайних секторов противоположной, западной трибуны. В работах задействовано порядка 130 монолитчиков. В ближайшие две недели строители планируют подготовить все условия для устройства внутренних перегородок, инженерных коммуникаций и прочего.

Ранее сообщалось о задаче завершить все работы на стадионе к старту сезона-2023/2024. Тем временем домашние матчи в Первой лиге «Алания» проводит в Грозном.