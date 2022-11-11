Кавазашвили – о Сычевом: чтобы быть Стрельцовым, Пеле, Эйсебио, надо уже родиться звездой

Бывший футболист московских «Торпедо» и «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о лучшем бомбардире «Оренбурга» Владимире Сычевом, который на днях продлил контракт со своим клубом до конца 2024 года.



«Говоря о Сычевом, можно всегда вспомнить Сергеева, который перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов». Он в Самаре был лидером, забивал всё время. В Санкт‑Петербурге пошерстил немного и сидит сейчас в запасе. В «Уфе» тоже был талантливый Агаларов. Команда вылетела, и где он сейчас со своим талантом? Опять что-то затих.



О чём это говорит? Футболист может выделяться среди своих партнёров в посредственной команде. На него работает вся команда, и нападающие в такой ситуации могут показать какую-то игру, забивать. Но при этом они теряются, когда приходят в классный клуб выше рангом, так как не чувствуют себя лидерами. Становятся простыми нападающими, которых в любой команде очень много. В итоге форвард теряет свои навыки и останавливается на достигнутом, ведь не может превзойти конкурентов в клубе. Чтобы быть Стрельцовым, Пеле, Эйсебио, надо уже родиться звездой. Я пока звезды не вижу», – приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».



Сычевой проводит в «Оренбурге» второй сезон. В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил 11 мячей в 14 матчах РПЛ и отличился дважды в двух играх Кубка России. Владимир вызван в сборную России на ноябрьский сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).