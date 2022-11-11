«Наш капитан – фермер». Дмитрий Черышев рассказал о футболистах андоррской «Санта-Коломы»

Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о том, сколько игроков его команды совмещают футбол с другой работой.



«У меня было три футболиста, теперь осталось двое совмещающих. Иногда они опаздывают в тренажёрку или на теорию, но сами занятия пропускают очень редко и только из-за работы. Это братья Рамос: один – центральный защитник, другой – правый.



Кстати, они по работе не связаны друг с другом, хотя родные братья. Правый защитник работает тренером-инструктором, а его брат и наш капитан – фермер. У него есть тракторы, лошади, коровы, собаки. Когда-то их папа вложился в агробизнес, и теперь старший сын принял его дело. Один раз он приехал на тренировку на здоровенном тракторе! Говорил, что он рядом работал и за 15 минут доехал до поля на своей технике. Очень хороший футболист и лидер команды. Конечно, ему тяжеловато, потому что в 6 утра у него начинается рабочий день, а в 16 часов он приезжает к нам на тренировку», – приводит слова Черышева-старшего Metaratings.

Дмитрий Черышев возглавляет «Санта-Колому» с июля этого года. При нём команда провела восемь матчей, одержала в чемпионате Андорры три победы, четырежды сыграла вничью и один раз уступила. В турнире участвует восемь команд, «Санта-Колома» занимает 4-е место.