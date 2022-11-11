Камоцци: голова Дзюбы — до сих пор самая дорогая в российском футболе

Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.

«Дзюба по-прежнему игрок высокого уровня. Ему необходимо как можно скорее начать играть и забивать, тогда все наладится.

У Артёма есть ряд очевидных преимуществ. Голова Дзюбы — до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет. Артём будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи. В борьбе Дзюба тоже очень хорош, несмотря на возраст», — приводит слова Камоцци Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба покинул «Адана Демирспор», разорвав контракт с турецком клубом 3 ноября. В составе «Адана Демирспор» россиянин сыграл пять матчей, в которых забил один гол.

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