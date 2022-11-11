Орлов – о Каррере: один раз случайно попал и вылез за счёт игроков «Спартака»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что не против возглавить ЦСКА или «Зенит».

«Я отношусь к его словам с улыбкой. А почему после «Спартака» Каррера не может начать хорошо работать? Какой «Зенит» и ЦСКА? Каррера просто хочет получить деньги от «Зенита» и ЦСКА, но это не значит, что у него что‑то получится. Есть биржа труда тренеров, и он там вообще не котируется. И почему он должен попасть в лучшую команду страны? Один раз случайно попал и вылез за счёт игроков «Спартака», такое бывает. Сам‑то он нигде себя не проявил», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нём московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.

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