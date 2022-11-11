Ловчев: надо понимать, что Дзюба уже с горочки идёт

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о российском форварде Артёме Дзюбе.

«Это его жизнь! Он поехал туда, видимо, поняв, что в Питере в него не особо верят. Поехал попробовать себя за границей, не получилось. Артем — не только яркий, но и самолюбивый человек. Вернётся, наверное, ещё где‑то поиграет. Надо понимать, что он уже с горочки идёт. Это не плохо, и не хорошо. Человек устроен так с возрастом.

Называют «Рубин» и «Торпедо» в качестве вариантов продолжения карьеры? Не знаю, где он может играть, не хочу гадать. Он футболист не только заметный, но и умеющий играть, забивающий, но ему все равно нужно обслуживание. Так что не могу предположить, куда Артём пойдет. Наверное, и с зарплатой вопрос может влиять, непонятно, кто её потянет. Ничего не могу сказать в таком случае, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дзюба покинул «Адана Демирспор», разорвав контракт с турецком клубом 3 ноября. В составе «Адана Демирспор» россиянин сыграл пять матчей, в которых забил один гол.

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