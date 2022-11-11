Орлов: «Спартак» имел претензий к судьям больше всех. Сейчас играет хорошо – и не имеет

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, как в последнее время в России изменилось отношение к работе арбитров и их ошибкам. Он считает, что все команды теперь уделяют больше внимания собственной игре, чем разбору судейских решений, и это идёт им на пользу.



«У нас гипертрофированное отношение к судейским ошибкам. Мы смотрим много чемпионатов и турниров: везде судьи допускают ошибки. И в нашем чемпионате тоже. Но сейчас, мне кажется, наше общество подуспокоилось. Особенно руководители клубов, которые оправдывали поражения команды ошибками судей. Вот, к примеру, «Спартак», который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Так же и у «Зенита». Все команды поняли, что судьи – это не главное. Главное – игра», – приводит слова Орлова Sport24.

После 16 туров Российской Премьер-лиги с 39 очками лидирует «Зенит». Московский «Спартак» – второй с 33 очками. У команды Гильермо Абаскаля 10 побед, три ничьих и три поражения (от «Динамо», «Зенита» и «Ростова»).