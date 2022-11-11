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Моуринью сообщил, что посоветовал игроку покинуть «Рому» из-за халатного отношения

Моуринью сообщил, что посоветовал игроку покинуть «Рому» из-за халатного отношения
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что посоветовал футболисту покинуть клуб из-за непрофессионального отношения во время матча 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:1).

«Я почти никогда не хожу в раздевалку, но сегодня я зашёл, чтобы рассказать всем. Я поговорил с ним и посоветовал ему покинуть клуб в январе, но я не знаю, что он в конечном итоге сделает», — приводит слова Моуринью Marca.

Напомним, после матча чемпионата Италии Моуринью заявил, что непрофессиональном поведении одного из футболистов своей команды. При этом, португальский специалист не назвал имя футболиста.

После 14 туров чемпионата Италии «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 26 очков.

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