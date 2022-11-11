Алдонин считает Вагнера и Карвальо сильнее Малкома и Клаудиньо

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин сравнил между собой известных бразильцев, ранее выступавших за красно-синих, — Вагнера Лава и Даниэла Карвальо с их соотечественниками из «Зенита» — Малкомом и Клаудиньо.

«Некорректно сравнивать, ведь это разное время, разные люди. На мой вкус, Вагнер и Карвальо сильнее Малкома и Клаудиньо. Это моё мнение, потому что тогда мы выигрывали трофеи, Кубок УЕФА, а результаты российских команд тогда в еврокубках были лучше, чем последние годы. А сейчас мы вообще там не играем. Сравнение получается, что, если мы выигрывали Кубок УЕФА, значит сильнее, но это очень субъективно и некорректно, потому что каждому своё время, свои трофеи. Я уважительно отношусь к футболистам и к их регалиям», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Напомним, Вагнер Лав принял участие в 259 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами, а у Карвальо – 26 забитых мячей и 45 голевых передач в 140 играх.

На счету Малкома 28 забитых мячей и 22 ассиста в 95 матчах во всех турнирах за «Зенит», а у Клаудиньо – по 12 голов и результативных передач в 47 встречах.

Хет-трик Вагнера Лава в матче за «Спорт Ресифи».