Черышев: сборная России своими товарищескими матчами несёт радость другим странам

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался о необходимости проведения матчей сборной России.
«Сборная – это честь. По-другому не дано. Если тебя приглашают, это возможность защищать цвета национальной сборной твоей страны. Это сильные слова, если вдуматься. В сборной нельзя делить соперников на хороших и плохих, слабых и сильных. Сам приезд в сборную – уже вызов для футболиста.
Давайте разберём пример с Киргизией. Игра не понравилась абсолютно всем. Но самое главное, что эта игра состоялась. Дальше – мы победили, а это предельно важно, ведь у нас нет возможности регулярно играть, а значит и пытаться выиграть.
Но что ещё не менее значительно – это возможность, которую мы дали киргизам. Для каждого игрока и тренера киргизской сборной это была огромная возможность сыграть против четвертьфиналиста чемпионата мира. Для них матч с Россией – успех. Они хотели показать себя втройне, каждый футболист играл на 300%, поэтому игра получилась такой трудной для нас. Сейчас мы дошли до того, что сборная России своими матчами несёт радость другим странам. Нужно серьёзно к этому относиться, потому что взамен мы получаем очень заряженного соперника.
Надо поддерживать сборную и радоваться, что у Валеры Карпина есть команда, у которой есть шанс играть в футбол и побеждать. Нужно ждать своего шанса и уверенно заходить в двери, которые перед нами могут открыться в любой момент», – приводит слова Черышева Metaratings.
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