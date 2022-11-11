Григорян назвал фаворита предстоящего ЧМ-2022 в Катаре

Известный российский тренер Александр Григорян объяснил, почему считает Аргентину фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.
«Звёздных игроков полным‑полно в каждой сборной, но то, что Месси понимает, что это для него последний чемпионат, делает для него этот турнир невероятно значимым. А так как это самый гениальный футболист современности, думаю, мы можем ожидать от него максимального выхлопа. С учетом всего состава сборной Аргентины этого достаточно, чтобы рассчитывать на многое, если не на всё. К тому же, есть Лаутаро Мартинес, который может решить исход матча в одиночку. Такой симбиоз делает сборную Аргентины одним из фаворитов», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, Аргентина будет выступать в группу C, где её соперниками станут Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Старт ЧМ-2022 запланирован на 20 ноября.
- 11 ноября 2022
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