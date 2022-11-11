Алдонин: в первой половине сезона ЦСКА положительного было больше, чем отрицательного

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о первой части сезона столичного клуба.
«Думаю, что по первой половине сезона положительного было больше, чем отрицательного, а итоги надо подводить в конце сезона. Если брать промежуточные, то ЦСКА показывает неплохой футбол. Да, есть потери очков, когда никто не ожидает, но тем не менее и Чалов высокий уровень показывает, но, опять же, не хватает запаса прочности и класса, чтобы выжимать максимум из игр, которые складываются не лучшим образом. Это делается из индивидуального мастерства, опыта команды.
На мой взгляд, необходимо два-три года для построения команды. Но тут важно ещё понимать, на каком этапе становления клуб. Может, это уже готовая команда, а может, ведётся широкая селекционная работа и будет много трансферов. В любом случае любому тренеру необходимо время, и с ходу давать результат очень сложно», – приводит слова Алдонина Metaratings.
- 11 ноября 2022
-
09:11
-
08:56
-
08:55
-
08:41
-
08:30
-
07:59
-
07:18
-
06:53
-
05:41
-
05:18
-
04:59
-
04:41
-
04:36
-
04:29
-
04:27
-
04:07
-
03:55
-
03:43
-
03:22
-
03:13
-
03:09
-
03:02
-
02:54
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
02:04
-
02:01
-
01:46
-
01:31
-
01:19
-
00:58
-
00:58
-
00:50
-
00:45