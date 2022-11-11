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Рязанцев: Карпин импонирует мне как тренер сборной России

Рязанцев: Карпин импонирует мне как тренер сборной России
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Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Карпин импонирует мне как тренер сборной России, да и в целом как тренер. Валерий Георгиевич — действительно хороший специалист, он отлично знает своё дело. Я считаю, что его кандидатура сейчас самая оптимальная для нашей национальной команды.

Не помешает ли ему совмещение? Это надо у него спросить, я не знаю. Мне трудно говорить, потому что я не был в такой ситуации. Вообще, конечно, оценку тренеру дают по соревнованиям. Но, так как у нас сейчас нет такой возможности, сложно понять, мешает это ему или помогает. А так, думаю, в данном случае ничего страшного в этом нет», – приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

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