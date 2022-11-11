Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 17-го тура
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Сегодня, 11 ноября, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В туре состоятся сразу два московских дерби: в субботу, 12 ноября, встретятся «Локомотив» и «Спартак», в воскресенье, 13 ноября, — «Динамо» и ЦСКА.
В 17-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
11 ноября, пятница:
- «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» (Нижний Новгород, 19:00 мск);
12 ноября, суббота:
- «Урал» — «Факел» (Екатеринбург, 12:00 мск);
- «Крылья Советов» – «Ростов» (Самара, 14:00 мск);
- «Торпедо» — «Зенит» (Москва, 16:30 мск);
- «Локомотив» — «Спартак» (Москва, 19:30 мск);
13 ноября, воскресенье:
- «Оренбург» — «Краснодар» (Оренбург, 14:00 мск);
- «Химки» — «Сочи» (Химки, 16:30 мск);
- «Динамо» — ЦСКА (Москва, 19:30 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 39 очков. Второе место занимает «Спартак» (33), третье — «Ростов» (32).
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