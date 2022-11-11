Евгения Медведева и Виктор Лосев нанесут символический удар перед матчем «Динамо» — ЦСКА

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева и бывший футболист, тренер, олимпийский чемпион Виктор Лосев нанесут символический удар перед московским дерби «Динамо» — ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и ЦСКА, состоится в воскресенье, 13 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА (29) — на четвёртой строчке.

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