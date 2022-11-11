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Хомуха: у меня нет большого интереса к играм сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

Хомуха: у меня нет большого интереса к играм сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о товарищеских матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Большого интереса к товарищеским матчам сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном нет. Если представится возможность, то, конечно, посмотрю», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. Далее команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.

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