Хомуха: у меня нет большого интереса к играм сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о товарищеских матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном.
«Большого интереса к товарищеским матчам сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном нет. Если представится возможность, то, конечно, посмотрю», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. Далее команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.
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