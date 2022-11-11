Журова оценила идею сокращения бюджетов российских футбольных клубов

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по поводу российских футбольных клубов. Накануне Роднина заявила, что «клубы не умеют зарабатывать, а только тратят госбюджет, поэтому им надо сократить финансирование или вообще закрыть их».

«Футбольные клубы не финансируются из госбюджета, у них спонсоры. Спонсоры на 50% госкорпорации — это да. Думаю, Ирина Константиновна имела в виду госкорпорации. Тут самим госкорпорациям нужно принять решение: хотят ли они раздувать бюджет или нет. Может быть, в такой ситуации и стоит подумать об этом. Когда в любой стране наступает некий кризис, то есть какие-то моменты регулирования этого момента. Когда, например, топ-менеджеры себе премиальные уменьшают. В любой кризис все начинают сокращать свои расходы.

Есть же контрактные обязательства, иначе неустойка будет больше, чем они сократят. Понятно, что болельщики негодуют, ведь у нас остались и иностранные футболисты. Можно, конечно, высказать свою частную позицию, но решать будут государственные инвесторы и владельцы команд. Это на их совести. Футболисты точно воспримут это плохо. Не думаю, что есть мировой опыт, что к игрокам приходят и говорят: извините, у нас в стране ситуация не очень хорошая, а вы получите в два раза меньше. Они пойдут в суд и выиграют, потому что это вряд ли будет форс-мажором. Может быть, стоит подумать на будущее. Но все же надеются, что завтра всё нормализуется и всё будет хорошо (смеётся)», — приводит слова Журовой Legalbet.

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