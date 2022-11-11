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Журова оценила идею сокращения бюджетов российских футбольных клубов

Журова оценила идею сокращения бюджетов российских футбольных клубов
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по поводу российских футбольных клубов. Накануне Роднина заявила, что «клубы не умеют зарабатывать, а только тратят госбюджет, поэтому им надо сократить финансирование или вообще закрыть их».

«Футбольные клубы не финансируются из госбюджета, у них спонсоры. Спонсоры на 50% госкорпорации — это да. Думаю, Ирина Константиновна имела в виду госкорпорации. Тут самим госкорпорациям нужно принять решение: хотят ли они раздувать бюджет или нет. Может быть, в такой ситуации и стоит подумать об этом. Когда в любой стране наступает некий кризис, то есть какие-то моменты регулирования этого момента. Когда, например, топ-менеджеры себе премиальные уменьшают. В любой кризис все начинают сокращать свои расходы.

Есть же контрактные обязательства, иначе неустойка будет больше, чем они сократят. Понятно, что болельщики негодуют, ведь у нас остались и иностранные футболисты. Можно, конечно, высказать свою частную позицию, но решать будут государственные инвесторы и владельцы команд. Это на их совести. Футболисты точно воспримут это плохо. Не думаю, что есть мировой опыт, что к игрокам приходят и говорят: извините, у нас в стране ситуация не очень хорошая, а вы получите в два раза меньше. Они пойдут в суд и выиграют, потому что это вряд ли будет форс-мажором. Может быть, стоит подумать на будущее. Но все же надеются, что завтра всё нормализуется и всё будет хорошо (смеётся)», — приводит слова Журовой Legalbet.

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