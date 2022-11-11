Шомуродов и Урунов — в расширенном составе Узбекистана на матчи с Казахстаном и Россией

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец объявил расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи в ноябре. Об этом сообщила Ассоциация футбола Узбекистана. Команда приступит к учебно-тренировочному сбору 13 ноября. 16 ноября сборная Узбекистана сыграет с Казахстаном, 20 ноября — с Россией.



В списке значатся нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов и бывший полузащитник «Спартака» и «Уфы» Остон Урунов. Также в расширенный состав попал полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов.

Расширенный состав сборной Узбекистана:

Вратари: Нематов, Ергашев, Юсупов.

Защитники: Ашурматов, Сайфиев, Аликулов, Алиджонов, Давронов, Эшмуродов, Абдуллаев, Насруллаев, Саитов.

Полузащитники: Хамробеков, Мозговой, Шукуров, Тургунбоев, Бозоров, Машарипов, Собирхуджаев, Эркинов, Хамдамов, Урунов, Джиянов.

Нападающие: Шомуродов, Сергеев, Абдухоликов.