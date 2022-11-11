Бушманов: не жду яркой игры от России с Таджикистаном. Но мы должны выиграть

Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Таджикистана.

«Если будет время удобное, посмотрю игру с Таджикистаном. Многое будет зависеть от качества поля, но вряд ли будет яркая игра, потому что состав экспериментальный, тренеры хотят посмотреть игроков, различные сочетания. Вряд ли будет сыгранная команда. Но то, что сборная России должна выиграть – это очевидно», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. После этого команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.