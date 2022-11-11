Тен Хаг высказал мнение о возможном вызове Гарначо в сборную Аргентины на ЧМ-2022
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможном вызове полузащитника Алехандро Гарначо в сборную Аргентины на чемпионат мира.
«Поедет ли Гарначо на чемпионат мира? Трудно сказать. Не знаю всех аргентинских игроков. Конечно, я знаю многих игроков из Аргентины. Но что это значит для всей заявки? Кто для них доступен? И ещё одно, это большой шаг — поехать на чемпионат, где собираются лучшие игроки мира. Большой шаг. И я не знаю, правильный ли это шаг для него. Думаю, он должен держать голову светлой, сохранять спокойствие, усердно работать и развиваться, переходя от игры к игре», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Новость по темеЗа кого вы будете болеть на чемпионате мира — 2022 в Катаре? Исследование «Чемпионата»
Видео: Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
12:46
-
12:35
-
12:29
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:31
-
11:25
-
11:10
-
11:07
-
10:42
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:11
-
08:56
-
08:55
-
08:41
-
08:30
-
07:59
-
07:18
-
06:53
-
05:41
-
05:18
Партнерский контент