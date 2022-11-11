Тен Хаг высказал мнение о возможном вызове Гарначо в сборную Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможном вызове полузащитника Алехандро Гарначо в сборную Аргентины на чемпионат мира.

«Поедет ли Гарначо на чемпионат мира? Трудно сказать. Не знаю всех аргентинских игроков. Конечно, я знаю многих игроков из Аргентины. Но что это значит для всей заявки? Кто для них доступен? И ещё одно, это большой шаг — поехать на чемпионат, где собираются лучшие игроки мира. Большой шаг. И я не знаю, правильный ли это шаг для него. Думаю, он должен держать голову светлой, сохранять спокойствие, усердно работать и развиваться, переходя от игры к игре», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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