Тен Хаг — о Гарначо: ему ещё многому предстоит научиться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение об игре аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо.

«Сможет ли Гарначо стать игроком стартового состава? Зависит от его подхода. От его отношения. Когда он продолжает работать, сохраняет такое отношение, да, тогда это возможно. Если он сохранит свой настрой, будет работать каждый день и делать всё правильно в своём образе жизни, да, возможно.



Вы видите, у него большие возможности, что способствует атакующему футболу. И у него есть то, что может пробить компактную линию обороны. Думаю, что все команды, которые хотят атаковать, хотят играть на половине поля соперника. Нужны такие игроки, которые могут взломать оборону. А также, принимая финальные решения, он может поступать правильно.

Он прогрессирует, но я уверен, что ему ещё многому предстоит научиться. Например, он должен отдавать мяч назад: в случае, когда он получил травму и это была контратака на наши ворота.



У него есть способности, которые нравятся болельщикам», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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