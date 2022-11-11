Глава Федерации футбола Франции высказался о радужных повязках капитанов на ЧМ в Катаре

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре высказался на тему радужных повязок у капитанов команд на чемпионате мира в Катаре.

«Мы собираемся играть в стране, которую мы должны уважать. Если придётся носить такие повязки, то мы это наденем. Не то чтобы я был против повязки, но иногда я говорю себе, что, когда мы хотим давать уроки, мы должны смотреть на то, что происходит у себя дома», — приводит слова Ноэля Ле Гре Get French Football News.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На предстоящем турнире французы сыграют в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

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