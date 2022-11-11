Созин: прямо сейчас тренера лучше, чем Черчесов, у России нет. Это видно по цифрам

Футбольный эксперт Андрей Созин выделил лучшего тренера России на данный момент.



«В последнее время читаю много информации и споров по поводу того, кто же сегодня является лучшим тренером России. Я беру только нынешнее поколение: без Бескова, Романцева и Лобановского. Эти люди были законодателями футбольной моды в мире.



С большим уважением отношусь к Валерию Карпину, тренеру нашей сборной. Его успехи в «Ростове» в плане постановки игры: по качеству и интересу, невозможно не заметить. Это его команда, и это хорошая команда. «Ростов» и всё вокруг него – продукт Валерия Георгиевича.



Но от эмоций про игру лучше перейти к цифрам. И у нас есть тренер, который успел выиграть чемпионат и кубок Польши, чемпионат и кубок Венгрии, крайне удачно выступить со сборной России на ЧМ-2018. А сейчас ещё и выйти из группы в Лиге Европы с первого места – с «Монако» и «Трабзонспором». При этом команда у него, по сравнению с соперниками, по бюджету скромная.



Если посмотреть статистику – с 10 июля по 10 ноября «Ференцварош» сыграл 31 матч. Если не ошибаюсь, столько же в Европе сыграл только «Аякс». Это получается: одна неделя две игры, вторая – три, и так по кругу. И такие результаты! Черчесов выполняет все задачи. С такими результатами сравнивать кого-то с Черчесовым просто неэтично. Так что прямо сейчас тренера лучше него у России нет. Это видно по цифрам», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.