«Какое отличное начало». Тренер «Саутгемптона» Джонс — о предстоящем матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс поделился ожиданиями от дебютного матча на новом посту. В ближайшем туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» встретится с «Ливерпулем» 12 ноября.

«Я не могу что-то серьёзно изменить практически за один день. Из-за игры в среду и количества людей, которые участвовали в ней, вчера был день восстановления. Так что я могу поработать с ними только сегодня.

В том, как играет «Саутгемптон», не произойдет каких-то категорических изменений, я надеюсь, что будет подъем энергии. Надеюсь, что они играют за клуб и будут играть за меня.

«Энфилд» — одно из самых сложных мест в Европе. Но какое отличное начало… Можешь быть напуган этим, можешь быть взволнован или мотивирован. Я определенно один из них», — приводит слова Джонса Sky Sports.

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