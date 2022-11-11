«Бавария» недовольна вызовом травмированного Мане в сборную Сенегала на ЧМ-2022

В мюнхенской «Баварии» остались недовольны решением сборной Сенегала вызвать в своё расположение на ЧМ-2022 травмированного Садио Мане, информирует в своём «твиттере» журналист Кристиан Фальк.

Напомним, ранее сообщалось, что Мане пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы. Форвард «Баварии» получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура Бундеслиги с «Вердером» (6:1) и выбыл примерно на месяц. Однако сборная Сенегала всё равно включила Садио в свой состав на мундиаль. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Сенегала попала в группу ЧМ-2022 с Эквадором, Нидерландами и Катаром. Первый матч африканцы проведут 21 ноября с национальной командой Нидерландов.

Один из стадионов в Катаре будет демонтирован после ЧМ-2022: