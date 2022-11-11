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Радченко — о словах Карреры: «Зенит» сильнее «Спартака». Шансы на титул — 70 на 30

Радченко — о словах Карреры: «Зенит» сильнее «Спартака». Шансы на титул — 70 на 30
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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слова бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, что шансы на чемпионство красно-белых и сине-бело-голубых равны.

«Каррера сказал, что шансы «Зенита» и «Спартака» на титул 50 на 50? Мне бы очень хотелось, чтобы это противостояние было действительно таким. Но на данный момент «Зенит» сильнее московского клуба. «Спартаку» будет очень сложно бороться за чемпионство. Какие шансы я дам на чемпионство? 70 на 30 в пользу «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — второе. Между командами шесть очков.

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