Okko эксклюзивно покажет фильм о Валерии Карпине

Сервис Okko эксклюзивно покажет фильм о наставнике сборной России Валерии Карпине. Сервис представит документальную ленту о выдающемся игроке и тренере накануне старта чемпионата мира по футболу — 2022.
С 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину. Продюсерами проекта выступили Наталья Билан и жена спортсмена Дарья Карпина.
«Для меня Валерий Карпин – тренер, который не смог «забыть» в себе игрока. И в этом его сила и слабость. Сила – в желании играть и побеждать, в готовности отстаивать свою точку зрения, в неравнодушном отношении к своему любимому футболу. Слабость – в искреннем непонимании, почему не все могут играть, как когда-то играл он и его одноклубники, в необходимости выглядеть дипломатичным и объективным, когда разрывают эмоции», — сказала продюсер Фильма Наталья Билан.
Участие в съёмках приняла семья Валерия, а также коллеги и друзья, среди которых легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов и российский футболист, на данный момент также входящий в тренерский состав сборной России, Виктор Онопко.
«Очень рада, что мне представилась возможность наблюдать создание фильма изнутри, это было интересно и символично, так как я, как никто другой, вижу Карпина во всех ролях — от заботливого отца до искусного тренера. И в каждой своей роли он искренний, честный и самоотверженный», — сказал Дарья Карпина, жена тренера.
- 11 ноября 2022
-
14:48
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:22
-
14:18
-
14:07
-
14:05
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
12:46
-
12:35
-
12:29
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:31
-
11:25
-
11:10
-
11:07
-
10:42
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:11
-
08:56