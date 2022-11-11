Okko эксклюзивно покажет фильм о Валерии Карпине

Сервис Okko эксклюзивно покажет фильм о наставнике сборной России Валерии Карпине. Сервис представит документальную ленту о выдающемся игроке и тренере накануне старта чемпионата мира по футболу — 2022.

С 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину. Продюсерами проекта выступили Наталья Билан и жена спортсмена Дарья Карпина.

«Для меня Валерий Карпин – тренер, который не смог «забыть» в себе игрока. И в этом его сила и слабость. Сила – в желании играть и побеждать, в готовности отстаивать свою точку зрения, в неравнодушном отношении к своему любимому футболу. Слабость – в искреннем непонимании, почему не все могут играть, как когда-то играл он и его одноклубники, в необходимости выглядеть дипломатичным и объективным, когда разрывают эмоции», — сказала продюсер Фильма Наталья Билан.

Участие в съёмках приняла семья Валерия, а также коллеги и друзья, среди которых легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов и российский футболист, на данный момент также входящий в тренерский состав сборной России, Виктор Онопко.

«Очень рада, что мне представилась возможность наблюдать создание фильма изнутри, это было интересно и символично, так как я, как никто другой, вижу Карпина во всех ролях — от заботливого отца до искусного тренера. И в каждой своей роли он искренний, честный и самоотверженный», — сказал Дарья Карпина, жена тренера.