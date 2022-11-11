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Созин: очень жаль, что Черчесова нет в РПЛ. Только он бы составил конкуренцию «Зениту»

Созин: очень жаль, что Черчесова нет в РПЛ. Только он бы составил конкуренцию «Зениту»
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказал мнение, что главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов мог бы составить конкуренцию «Зениту» в российском чемпионате, если бы руководил командой Премьер-Лиги.

«Лидеры нашего чемпионата, уверен, из группы «Ференцвароша» в Лиге Европы не вышли бы. Очень жаль, что Черчесова нет в РПЛ. С ним было бы интереснее, и только он бы составил конкуренцию «Зениту», — приводит слова Андрея Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 16-го тура. Ближайший преследователь — московский «Спартак» — отстаёт на шесть очков.

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