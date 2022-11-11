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РФС отстранил от футбола игрока и арбитра за ставки на спорт

РФС отстранил от футбола игрока и арбитра за ставки на спорт
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РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на футбольные события.

Комитет по этике РФС применил к арбитру Максиму Зобову санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 лет.

Футболист «Ессентуков» Роман Данилов дисквалифицирован на 2 года во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС (7 месяцев – реальное наказание, и 17 месяцев – условная спортивная санкция.

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