РФС отстранил от футбола игрока и арбитра за ставки на спорт

РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на футбольные события.



Комитет по этике РФС применил к арбитру Максиму Зобову санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 лет.



Футболист «Ессентуков» Роман Данилов дисквалифицирован на 2 года во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС (7 месяцев – реальное наказание, и 17 месяцев – условная спортивная санкция.