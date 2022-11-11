РФС отстранил от футбола игрока и арбитра за ставки на спорт
Поделиться
РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на футбольные события.
Комитет по этике РФС применил к арбитру Максиму Зобову санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 лет.
Футболист «Ессентуков» Роман Данилов дисквалифицирован на 2 года во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС (7 месяцев – реальное наказание, и 17 месяцев – условная спортивная санкция.
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
14:48
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:22
-
14:18
-
14:07
-
14:05
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
12:46
-
12:35
-
12:29
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:31
-
11:25
-
11:10
-
11:07
-
10:42
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:11
-
08:56
Партнерский контент