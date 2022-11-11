КДК оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Сочи»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, московский «Спартак» получил штраф по итогам матча с «Сочи» (1:1).
«В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 8.16. регламента) – оштрафовать ФК «Спартак» (Москва) на 20 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.
Напомним, московский «Спартак» забил быстрый гол, автором которого стал Квинси Промес, однако преимущество удержать не удалось. Позже «Сочи» сравнял счёт — матч завершился вничью 1:1.
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