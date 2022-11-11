Пименов: «Спартак» — однозначный фаворит дерби. «Локомотив» — худшая команда РПЛ по физике

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». «Локомотив» и «Спартак» встретятся на «РЖД-Арене» в Москве в субботу, 12 ноября. Начало матча — в 19:30 мск.



«Локомотив» играет дома, психологическое состояние после игры с «Уралом» лучше. У железнодорожников есть хорошие качества в нападении, но спартаковские нападающие играют мощнее. В данной встрече «Спартак» однозначный фаворит, набрали очень хорошую форму. «Локомотив» же вообще не готов физически, и на данный момент они худшая команда РПЛ по физике», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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