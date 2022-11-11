«Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в молодёжном первенстве

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчу молодёжного первенства «Спартак» — ЦСКА (2:1). Напомним, в игре произошла массовая потасовка, в результате которой было показано несколько красных карточек.
«За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц, необеспечение общественной безопасности на стадионе, повлёкшее наступление серьёзных последствий, за скандирование зрителями ненормативной лексики и использование и бросание зрителями пиротехнических изделий на футбольное поле – обязать ФК «Спартак» (Москва) провести два ближайших домашних матча Молодёжной футбольной лиги без зрителей, а также оштрафовать его на 110 000 рублей.
За агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста молодёжной команды ЦСКА (Москва) Матвея Мадорского на два матча Молодёжной футбольной лиги.
За неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении имущественного вреда объекту спорта, – оштрафовать ФК ЦСКА (Москва) на 100 000 рублей.
За скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать ФК ЦСКА (Москва) на 20 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.
- 11 ноября 2022
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