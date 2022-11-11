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Баженов: давайте попробуем перейти на «весна-осень». Таких несусветных пауз быть не должно

Баженов: давайте попробуем перейти на «весна-осень». Таких несусветных пауз быть не должно
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов выступил с предложением о переходе Второй лиги на систему «весна-осень».

«Со Второй лигой точно нужно что-то делать, какая-то несусветная пауза. Таких пауз вообще не должно быть – после таких пауз можно с футболом закончить, пять месяцев люди не играют профессионально в футбол.

Мне кажется, всё так сложно в контексте того, что у нас большая страна, есть определённые проблемы во Второй лиге. Очень сложный вопрос, надо садиться и думать над этой темой. Нужно что-то делать, потому что слишком большая пауза. Обсуждаем, но до конца не понимаем, что лучше для Второй лиги. Давайте попробуем перейти на «весна-осень», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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