Самедов: у нас в стране одна сборная. За неё надо болеть в любой ситуации

Бывший футболист сборной России Александр Самедов заявил, что продолжает следить за национальной командой и болеть за неё. По его мнению, интерес к сборной страны не должен пропадать даже в сложной ситуации. Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных соревнований.

«Буду ли я смотреть игры сборной с Таджикистаном и Узбекистаном? В Воронеже 16 ноября будет игра «Факел» — «Зенит». Вполне возможно, что после неё посмотрю матч с Таджикистаном. Пропал ли интерес к сборной? А почему он должен пропасть? Что есть, то есть. У нас в стране одна сборная. За неё надо болеть в любой ситуации», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России проведёт в ноябре два товарищеских матча. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Таджикистаном, 20 ноября — с Узбекистаном.