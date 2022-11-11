Ван Гал: тяжело сообщать игрокам, что они не поедут на ЧМ. Я звонил им, заставая их голыми

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о том, как сообщал о своём решении футболистам, не попавшим в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Это нелегко – сообщать игрокам о том, что они не попали в состав. Я потратил в общей сложности один час и 45 минут, чтобы объяснить свои решения футболистам по видеосвязи. Это была тяжёлая задача. Я также должен был принять во внимание тот факт, что некоторые из ребят играют в Англии. Разница во времени с Нидерландами составляет один час. Когда я разговаривал с футболистами, видел пару голых игроков, которые были ещё в постели или только что встали», — приводит слова тренера Нидерландов издание Goal.

Ранее ван Гал объявил окончательную заявку на турнир в Катаре, в которую, в частности, не вошли голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен и полузащитники «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» Донни ван де Бек и Райан Гравенберх.

Сборная Нидерландов сыграет на чемпионате мира в Катаре в группе с Сенегалом, Эквадором и хозяевами турнира.