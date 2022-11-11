Гави установил рекорд сборной Испании
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Полузащитник «Барселоны» Гави вызван в сборную Испании для участия в чемпионате мира в Катаре. 18-летний футболист — самый молодой в истории национальной команды, вызванный для участия в мундиале. Об этом сообщает Marca. Ранее этот рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, который был вызван на ЧМ-2006 в Катаре спустя месяц после своего 19-летия.
Гави стал привлекаться к играм за основную команду «Барселоны» в прошлом сезоне. Всего в 66 матчах за команду он забил два гола и отдал семь результативных передач.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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