Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что первое чемпионство сине-бело-голубых в российской истории — заслуга компании «Газпром».

«Конечно, я был рад, что «Зенит» выиграл титул. Это была заслуга «Газпрома», который как сильнейший спонсор страны создал для петербуржцев прекрасные условия. В основном чемпионства я желал игрокам, которые играли в отличный футбол. Сегодня я никого из игроков, которые выиграли чемпионат России в 2007 году, не поздравлял», — приводит слова чешского специалиста Metaratings.ru.

Сегодня, 11 ноября 2022 года, прошло ровно 15 лет после того, как в 2007 году петербургская команда впервые в своей истории стала чемпионом России. «Газпром» стал спонсором «Зенита» двумя годами ранее.

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