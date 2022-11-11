Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Властимил Петржела: чемпионство «Зенита» в 2007 году — заслуга «Газпрома»

Властимил Петржела: чемпионство «Зенита» в 2007 году — заслуга «Газпрома»
Комментарии

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что первое чемпионство сине-бело-голубых в российской истории — заслуга компании «Газпром».

«Конечно, я был рад, что «Зенит» выиграл титул. Это была заслуга «Газпрома», который как сильнейший спонсор страны создал для петербуржцев прекрасные условия. В основном чемпионства я желал игрокам, которые играли в отличный футбол. Сегодня я никого из игроков, которые выиграли чемпионат России в 2007 году, не поздравлял», — приводит слова чешского специалиста Metaratings.ru.

Сегодня, 11 ноября 2022 года, прошло ровно 15 лет после того, как в 2007 году петербургская команда впервые в своей истории стала чемпионом России. «Газпром» стал спонсором «Зенита» двумя годами ранее.

Новость по теме
Петржела: бразильские игроки «Зенита» не такие классные, чтобы играть за сборную на ЧМ

В «Зените» скандал, Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022