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«Тоттенхэм» готов перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» готов перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Норвич Сити» Максимилиан Ааронс, входящий в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги. В его подписании также заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает 90min.

По сведениям источника, 22-летнего Ааронса «Тоттенхэм» хочет купить на замену Эмерсону или Мэтту Доэрти. С одним из этих футболистов лондонский клуб намерен расстаться. «Манчестер Юнайтед» же хочет усилить позицию фланговых защитников, об этом на одной из пресс-конференции сообщал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне Ааронс принял участие в 19 матчах английского Чемпионшипа, в которых отметился забитым голом. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

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