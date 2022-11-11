Влашич следующим летом перейдёт в «Торино» на постоянной основе

Полузащитник «Торино» Никола Влашич, права на которого принадлежат «Вест Хэму», в скором времени станет полноценным игроком итальянского клуба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, ожидается, что Никола Влашич перейдёт в «Торино» на постоянной основе в 2023 году. Руководство «быков» очень довольно выступлениями хорвата в аренде и может выкупить его за € 15 млн по её окончании.
25-летний Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за команду он забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне Влашич в 14 матчах за «Торино» отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами. Он выступает за итальянскую команду вместе с российским полузащитником Алексеем Миранчуком (арендован у «Аталанты»).
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