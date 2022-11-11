Валерий Кечинов рассказал о плюсах возможного перехода на систему «весна-осень»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень».

«В 90-е, 70-е мы уже играли по системе «весна-осень». Я не вижу ничего такого, чтобы снова перейти на эту систему. Раньше нам говорили, что ранней весной мы играем в еврокубках. Очень часто бывало так, что команды вылетали, потому что не были готовы, ведь чемпионат не начался. Но мы играли с «Аяксом» ранней весной и даже прошли его и дальше были в хорошей форме. Никаких проблем для перехода я не вижу.



Здесь есть один большой плюс у этой системы: мы будем играть летом. При системе «осень-весна» летом у нас большая пауза между сезонами. Плюс поля в хорошем состоянии будут. Считаю, что эта система лучше, чем «осень-весна», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.