Ари: «Локомотив» должен вернуть Юрия Сёмина, если они хотят побеждать

Бывший бразильский нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Ари заявил, что железнодорожникам нужно вернуть на пост главного тренера Юрия Сёмина в случае, если команда хочет побеждать.

«Спас бы Юрий Сёмин «Локомотив» сейчас? Если они хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства «Локомотива» были при нём. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер. У нас было несколько футболистов, которые просили его дать выходной из-за серьёзных нагрузок. Он без проблем всегда говорил: «Да, отдохни сейчас, чтобы потом работать в три раза лучше». Он очень умный. Всегда умел хорошо работать с футболистами», — приводит слова бразильца «РБ Спорт».

Юрий Сёмин уже несколько раз возглавлял «Локомотив» в прошлом. Сейчас московский клуб тренирует Андрей Фёдоров, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра.

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков после 16 сыгранных туров.

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