Дмитрий Булыкин: «Спартак» — фаворит в матче с «Локомотивом» только на бумаге

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Жду интересного дерби. Понятно, что «Спартак» – фаворит в матче с «Локомотивом», но это только на бумаге перед матчем. Думаю, нас ждёт жаркое дерби с обилием голов.



Победит тот, кто больше этого захочет, у кого больше будет самоотдача и кто не уйдёт в отпуск раньше времени. Учитывая, что это последний матч в чемпионате, возможно, отпускное настроение у спартаковцев поможет «Локомотиву», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча «Локомотив» — «Спартак» пройдёт завтра, 12 ноября, на «РЖД Арене». Начало – в 19:30 мск. «Спартак» набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице второе место, «Локомотив» (13) — 14-й.