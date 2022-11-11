Первый в России семичасовой стрим 20 футбольных матчей пройдёт 13 ноября

Крупнейший в истории России Симулкаст пройдёт 13 ноября на YouTube-канале Второй лиги (экс-ПФЛ) и продлится семь часов. В прямом эфире болельщики смогут увидеть ход более 20 матчей чемпионата одновременно. Стрим станет первым онлайн-мероприятием подобного масштаба за всю историю футбольных трансляций.



В студии соберутся самые разные гости: тренеры, спортсмены, блогеры. Обзор матчей представят четыре человека: журналист «Первого канала» Павел Занозин, имеющий опыт работы на чемпионатах мира и Европы, а также комментаторы Первой и Второй лиг Сергей Курманов, Максим Лисовой и Михаил Кравченко. Главным гостем мероприятия станет президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов.

Во время трансляции зрители увидят хайлайты и нарезки всех матчей Второй лиги в прямом эфире. Также матчи будут сопровождаться сюжетами об игроках, чемпионате, футболе с дополнительной развлекательной программой на протяжении всех семи часов. Организацией Симулкаста занимается спортивное агентство VSporte.

Начало трансляции: 13 ноября, 12:00 мск.