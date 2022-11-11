Первый в России семичасовой стрим 20 футбольных матчей пройдёт 13 ноября

Крупнейший в истории России Симулкаст пройдёт 13 ноября на YouTube-канале Второй лиги (экс-ПФЛ) и продлится семь часов. В прямом эфире болельщики смогут увидеть ход более 20 матчей чемпионата одновременно. Стрим станет первым онлайн-мероприятием подобного масштаба за всю историю футбольных трансляций.
В студии соберутся самые разные гости: тренеры, спортсмены, блогеры. Обзор матчей представят четыре человека: журналист «Первого канала» Павел Занозин, имеющий опыт работы на чемпионатах мира и Европы, а также комментаторы Первой и Второй лиг Сергей Курманов, Максим Лисовой и Михаил Кравченко. Главным гостем мероприятия станет президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов.
Во время трансляции зрители увидят хайлайты и нарезки всех матчей Второй лиги в прямом эфире. Также матчи будут сопровождаться сюжетами об игроках, чемпионате, футболе с дополнительной развлекательной программой на протяжении всех семи часов. Организацией Симулкаста занимается спортивное агентство VSporte.
Начало трансляции: 13 ноября, 12:00 мск.
- 11 ноября 2022
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:05
-
18:58
-
18:52
-
18:40
-
18:39
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:29
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:01
-
17:57
-
17:53
-
17:45
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:25