Фото: Пеле поддержал сборную Бразилии перед началом чемпионата мира 2022 года

Легендарный бразильский футболист Пеле пожелал удачи национальной команде своей страны на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Фото: Из личного архива Пеле
«В последний раз, когда я надевал футболку сборной Бразилии, над гербом нашей федерации футбола было три звезды. Сейчас у нас их пять. Я не могу дождаться, когда мы добавим шестую звезду.
Я хочу заявить о своём доверии этой команде и пожелать им удачи на предстоящем чемпионате мира», — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях, сопроводив фото в форме сборной Бразилии.
Сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира в Катаре с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Команда является рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах: на счету сборной Бразилии пять чемпионств.
- 11 ноября 2022
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