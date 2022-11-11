Фото: Пеле поддержал сборную Бразилии перед началом чемпионата мира 2022 года

Легендарный бразильский футболист Пеле пожелал удачи национальной команде своей страны на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Фото: Из личного архива Пеле

«В последний раз, когда я надевал футболку сборной Бразилии, над гербом нашей федерации футбола было три звезды. Сейчас у нас их пять. Я не могу дождаться, когда мы добавим шестую звезду.

Я хочу заявить о своём доверии этой команде и пожелать им удачи на предстоящем чемпионате мира», — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях, сопроводив фото в форме сборной Бразилии.

Сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира в Катаре с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Команда является рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах: на счету сборной Бразилии пять чемпионств.