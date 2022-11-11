Самая сексуальная спортсменка мира раскритиковала форму сборной США на ЧМ-2022

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной женщиной мира, негативно высказалась о форме американской сборной к чемпионату мира – 2022 в Катаре.

«Привет всем, это Пейдж, и у меня есть форма для чемпионата мира по футболу в США. Многие люди очень разочарованы, потому что они думают, что это довольно скучно. Честно говоря, я вынуждена согласиться.

Люди пишут мне: «Форму просто сделали белой и поставили США на передний план». И в этот момент я думаю: действительно, что это?» — написала спортсменка.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПЕЙДЖ СПИРАНАК

Сборная США проведёт свой первый матч на чемпионате мира по футболу с командой Уэльса. Встреча состоится 21 ноября. Через четыре дня американцы сойдутся с командой Англии, а затем завершат групповой этап матчем с иранскими футболистами.