Килиан Мбаппе вспомнил, как президент Франции уговаривал его остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вспомнил, как президент Франции Эммануэль Макрон созванивался с ним в начале 2022 года. Тогда 23-летний футболист мог принять решение о переходе в мадридский «Реал» свободным агентом, но продлил контракт с парижанами на три года.
«Макрон позвонил и сказал: «Я знаю, что ты хочешь уйти. Я хочу сказать, что ты также важен во Франции. Я не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность написать историю здесь. Все тебя любят. Я сказал, что ценю это, потому что это действительно безумие: президент страны звонит вам и хочет, чтобы вы остались», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В 19 матчах нынешнего сезона он забил 18 голов и отдал пять результативных передач.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:
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