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Аршавин: цель «Зенита» — стать первыми

Аршавин: цель «Зенита» — стать первыми
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Генеральный директор по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит» и бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о целях сине-бело-голубых на оставшуюся часть чемпионата.

«Главной целью «Зенита» остаётся чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное — стать первыми. Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли: а почему бы не замахнуться на большее? Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься», — цитируют Аршавина «Известия».

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате. После 16 туров РПЛ «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице (39 очков). «Ахмат» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, в активе грозненской команды 26 очков.

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