Юран: я за то, чтобы играть по системе «весна-осень». С ней клубы дважды брали еврокубок
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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень».
«Я не могу представить себе, что Вторая лига играет «весна-осень», а РПЛ играет по системе «осень-весна». Как тогда заявки будут формироваться? К примеру, я тренер РПЛ и присмотрел двух игроков из Второй лиги, хочу их забрать. Но как я их заберу, если заявка закрыта?
Когда мы играли по системе «весна-осень», у нас клубы дважды брали еврокубок, Суперкубок. Сборная России на чемпионате Европы заняла третье место. Ну вот теперь проанализируйте, чего добились тогда и чего сейчас. Я только за то, чтобы мы вернулись играть на систему «весна-осень», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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